Simeone a Joao Felix: «Serve impegno, non basta il talento» – VIDEO

Simeone, alla vigilia dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa, si rivolge a Joao Felix: «Serve impegno, non basta il talento»

Questa sera l’Atletico Madrid scenderà in campo contro il Barcellona nella neonata Final Four di Supercoppa Spagnola, che si sta disputando in Arabia Saudita. In palio un posto in finale, dove ad attendere la vincente c’è già il Real Madrid.

Alla vigilia, in conferenza stampa, Simeone si è soffermato su Joao Felix: «Ad ogni nuovo arrivato facciamo capire cosa significhi essere qui e quanta competitività ci sia in questo club. Qui serve grande impegno, il talento da solo non basta».