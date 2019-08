Simeone Cagliari: gli aggiornamenti sulla trattativa con la Fiorentina

Il Cagliari insiste per Simeone della Fiorentina: ecco le novità sul dialogo tra i sardi e la società viola

Il Cagliari non molla la presa per Giovanni Simeone. L’attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione poco esaltante, può lasciare il capoluogo toscano. Non mancano le offerte per l’argentino, ma i sardi nelle ultime ore hanno dimostrato grande interesse.

I due club stanno dialogando per definire il trasferimento, ma il principale ostacolo sarebbe lo stesso Simeone, poco convinto dalla destinazione rossoblù. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.