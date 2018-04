Simeone cresce: le big osservano e tentano la Fiorentina

Il Cholito Simeone continua a crescere e piace alle grandi. La Fiorentina non vuole cederlo, le big lo seguono: le ultimissime

I grandi club italiani sono sulle tracce di Giovanni Simeone. L’attaccante della Fiorentina, classe ’95, è arrivato in viola quest’anno. Il giovane calciatore, dopo un periodo di appannamento, ha realizzato 3 gol consecutivi ed è a quota 10 in stagione. Il Cholito, figlio di Diego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid, alletta i grandi club italiani, che continuano a seguire con interesse.

Secondo Tuttosport infatti tutti i grandi club italiani sono sulle tracce del giovane attaccante della Fiorentina. Garra e senso del gol fanno del Cholito un attaccante importante. La Fiorentina se lo tiene stretto e spera di conquistare l’Europa in questa stagione per poi ripartire proprio dal suo centravanti argentino. Simeone sulle tracce di Batistuta: le big lo osservano ma i viola, almeno per ora, sono pronti a respingere tutte le offerte.