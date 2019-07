Simeone Griezmann, le parole del tecnico dell’Atletico Madrid sul passaggio al Barcellona del suo ormai ex pupillo

Sono parole al miele quelle che Simeone riserva a Griezmann. Per anni gioiellino dell’attacco del suo Atletico Madrid e da pochi giorni nuova stella del Barcellona.

Un cambio di casacca che, però, non fa cambiare opinione al Cholo: «Gli sono molto grato. Gli voglio bene e sono felice per lui perché è andato in una grande squadra che gioca molto bene».