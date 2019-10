Simeone sull’infortunio di Joao Felix: «Temo qualcosa di grave»

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha pareggiato in casa contro il Valencia, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Joao Felix

L’Atletico Madrid incappa in un pareggio casalingo contro il Valencia (quarta x nelle ultime cinque partite) e perde, probabilmente, per un po’ di tempo Joao Felix. Il talento portoghese si è infortunato nel secondo tempo e le parole di Simeone nel post gara non fanno presagire nulla di buono.

«Nella prima parte siamo stati più bravi nella ricerca della profondità, meno nella ripresa, dove siamo indietreggiati. E’ stata una partita difficile. Infortunio a Joao Felix? Purtroppo temo che sia qualcosa di serio, così mi hanno detto i medici. Vedremo nelle prossime ore»