Siviglia, ecco Ocampos: 15 milioni al Marsiglia per l’argentino

Siviglia, ecco Ocampos: 15 milioni all’Olympique Marsiglia per l’attaccante l’argentino

Secondo L’Equipe il Siviglia sarebbe ad un passo dal rilevare Lucas Ariel Ocampos dall’Olympique Marsiglia. Il ds Monchi avrebbe approfittato della necessità di fare cassa del club francese. Pronti allora per l’argentino 15 milioni di euro.

Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2020, sarebbe quindi vicinissimo all’approdo al Siviglia: per lui, inoltre, pronti anche 3 milioni di bonus secondo l’agenzia spagnola Efe. Nelle prossime ore dovrebbero essere effettuate le visite mediche in Andalusia.