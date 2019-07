Siviglia, il nuovo arrivato Koundé: «Obiettivo? Eguagliare Lenglet»

Sul sito ufficiale il nuovo acquisto del Siviglia, il centrale Jules Kounde, ha manifestato tutta la felicità. Sulla nuova avventura in Spagna: «Sono felice, penso che aver firmato per questa squadra sia il modo migliore per crescere».

E sul calcio spagnolo: «Affronterò questa sfida con sicurezza e senza pressioni, anche se so che qui in Spagna il gioco è più veloce ed il livello tecnico più alto». Il 20enne punta in alto: «Spero di poter raggiungere gli stessi successi di Lenglet con questa maglia»