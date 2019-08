Siviglia, quali saranno le responsabilità di Lopetegui

Lopetegui a Siviglia guiderà un progetto tecnico stimolante. L’allenatore spagnolo dovrà essere bravo a far combaciare più esigenze

Col ritorno di Monchi e l’arrivo di Lopetegui, l’estate a Siviglia è stata parecchio movimentata. Il club andaluso ha investito 144 milioni sul mercato, la cifra più alta della propria storia. Sono arrivati tanti giovani talenti da valorizzare: anche per questo la società ha ritenuto Lopetegui un profilo adeguato, poiché si tratta di un allenatore molto bravo a formare i giovani.

L’ex allenatore del Real Madrid avrà quindi un duplice obiettivo: da un lato esaltare e far crescere i singoli, dall’altro plasmare una squadra in grado di lottare per il quarto posto. Vedremo se si saprà rilanciare.