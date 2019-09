Skriniar: «Inter, possiamo fare cose importanti. Lukaku e Sanchez…»

Milan Skriniar parla dal ritiro della Nazionale: le parole del difensore dell’Inter sui nuovi acquisti nerazzurri

Dal ritiro della Nazionale slovacca, Skriniar parla dell’Inter e dei nuovi acquisti. Queste le parole del difensore ai microfoni di Sport.Sk.

MERCATO – «Il club ha fatto grandi acquisti e tutti i giocatori che sono venuti sono ottimi rinforzi. Abbiamo iniziato bene la stagione con 6 punti in due partite, dobbiamo continuare così. Lukaku sta bene, in allenamento fa vedere che è fortissimo. Alexis è un ottimo giocatore, nei primi allenamenti che ha fatto con noi ha dimostrato che la sua forza. Sicuramente ci aiuterà tanto. Questo è importante per noi, se continuiamo di questo passo possiamo dimostrare di poter fare qualcosa di importante».

CONTE – «Con lui abbiamo fissato gli obiettivi fin dall’inizio. È un vincente e ha detto che non ci stiamo allenando per finire quarti o quinti, ma per vincere qualcosa. Spero che quest’anno ci riusciremo».

CHAMPIONS – «Sono tutti avversari importanti, di certo al sorteggio non puoi scegliere. A noi è toccato un gruppo così, ma vogliamo affrontarlo bene per andare avanti. Il Barcellona non è solo Messi, la squadra ha grandi nomi e giocatori tutti molto bravi. Adesso non ci pensiamo, la sfida è ancora lontana. Cercheremo però sicuramente di vincere queste partite».