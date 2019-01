Inter, incontro con l’agente di Skriniar: nuova offerta per il rinnovo

L’Inter pensa al rinnovo di Milan Skriniar. Ieri è andato in scena l’incontro con l’agente del difensore slovacco: le ultimissime

Ieri c’è stato un incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’agente di Milan Skriniar in cui è stata avanzata una nuova offerta per il rinnovo del difensore. Ora si attende la risposta da parte del giocatore: non c’è una scadenza fissata. E’ evidente la volontà dell’Inter di sistemare anche la questione Skriniar. Il difensore slovacco classe ’95 fa gola a tantissimi club europei, pronti a mettere sul piatto cifre importanti. L’Inter vuole rinnovare l’accordo con uno dei suoi top player e l’incontro di ieri è sicuramente un passo in avanti: vedremo se sarà quello decisivo o se serviranno nuovi incontri per arrivare alle firme.

Appuntamento previsto, secondo Sky Sport, per i primi giorni del mese di febbraio, quando si tireranno le fila di questa trattativa importante per la costruzione dell’Inter del futuro. I dirigenti nerazzurri avrebbero alzato la propria offerta da 2,5 milioni di euro netti a stagione a 3,2, sperando di trovare un accordo con l’agente del calciatore. Non solo il rinnovo di Icardi in agenda. L’Inter prova a blindare un altro punto fermo della formazione di Luciano Spalletti: presto ulteriori novità sul futuro di Milan Skriniar.