Skriniar non ci sta: «La Juve ha vinto con mezza occasione»

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Milan Skriniar non ci sta! Il difensore dell’Inter, autore di una buona prova ieri contro la Juventus, ha analizzato il ko dei nerazzurri all’Allianz Stadium. L’Inter ha avuto la miglior occasione per passare in vantaggio ma non l’ha sfruttata (il palo di Gagliardini). La Juve, cinica come sempre, ha capitalizzato al massimo le occasioni avute, portando a casa la partita. Sta proprio lì la differenza tra i nerazzurri e i bianconeri. Il centrale slovacco ha analizzato così la gara ai microfoni di Inter Tv: «Abbiamo perso ma secondo me le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Faccio i complimenti alla Juve perché è forte, è proprio questa la loro forza: fare gol con mezza occasione».

Prosegue Milan Skriniar: «Non possiamo essere contenti perché abbiamo perso e potevamo fare di più, quindi bisogna prendere le cose fatte per bene e subito testa al Psv per martedì. Secondo me abbiamo vinto tanti duelli e siamo stati ai loro livelli, in casa loro. Ci è mancato solo il go. Dispiace ma ora dobbiamo pensare alla gara di martedì. Ci attende una partita diversa, con tanti tifosi allo stadio: li dobbiamo sempre ringraziare perché ci seguono anche fuori casa e loro meritavano di tornare a casa con una vittoria».