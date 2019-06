Slovacchia, Skriniar: «Vincere per rimanere in cima alla classifica»

Il difensore della Slovacchia e dell’Inter Skriniar ha parlato in vista della sfida con l’Azerbaigian di Baku. Ecco le sue dichiarazioni

Milan Skriniar, centrale dell’Inter e della Slovacchia, ha parlato al margine della sfida con l’Azerbaigian valida per le qualificazioni per Euro2020.

Ecco le sue dichiarazioni in conferenza:«Non ci sono avversari leggeri in questo girone. Quindi sappiamo che dobbiamo ancora vincere per rimanere in cima alla classifica. Dovessimo battere l’Azerbaigian potremmo essere lassù, dove vogliamo essere».