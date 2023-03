SOCIAL CALCIO – Pogba non convocato da Allegri, popolo Juve spaccato in due

SOCIAL CALCIO – Paul Pogba non convocato per il match di Europa League di questa sera contro il Friburgo: le reazioni

E così Paul Pogba è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il match tra Juventus e Friburgo di questa sera, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese è reo di essere arrivato in ritardo al ritiro della vigilia in casa bianconera. Una punizione per il giocatore, anche se qualcuno pensa possa esserci altro dietro, tipo una ricaduta nascosta per evitare altri tipi di polemiche.

Sinceramente: spero Pogba l'abbia fatta grave perché se stiamo parlando di un problema di mezz'ora una tantum probabilmente si sta un po' esagerando. Se poi l'ha fatta tanto fuori dal vaso altro discorso, niente da dire. — Il campo nome non può essere vuoto (@Hazydavey38) March 9, 2023

#JuveFriburgo @paulpogba non convocato per essersi presentato tardi in ritiro.

Non sarebbe stato sufficiente multarlo, anziché privarsene del tutto? Tra l'altro, pure con Illing out?

Alla #Juventus ci si fa del male da soli. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) March 9, 2023

Senza essere né pro e né anti.



Un applauso a mister Allegri, in merito all'esclusione di #Pogba , lo facciamo?#JuventusFriburgo #EuropaLeague — Inchiostro Sportivo (@sportivoink) March 9, 2023

Prendono un provvedimento disciplinare nei confronti di Pogba , cosa assolutamente normale nel modo di fare del club e daje a fare congetture , io non vi capisco veramente . Alzo le mani — Selvaggia bianconera (@LisiMariagrazia) March 9, 2023

Come ha reagito il popolo juventino alla notizia dell’esclusione del giocatore? Come si può vedere dalle risposte social c’è più che una spaccatura tra chi avrebbe preferito convocare il numero 10 e chi, invece, ritiene che il tecnico abbia fatto la scelta corretta.