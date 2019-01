Social Lazio-Juventus, la festa bianconera corre sui social network. I messaggi di Dybala, De Sciglio, Rugani e Chiellini

La Juventus vince anche se non convince. Ma i tre punti in rimonta con la Lazio segnano il maggior vantaggio stagionale: +11 sul Napoli secondo. Grande gioia del gruppo bianconero per una vittoria arrivata nel secondo tempo grazie alle reti messe a segno dai portoghesi Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Tanti i messaggi sui social, Lazio-Juventus ha permesso ai bianconeri di manifestare la propria gioia nel post-gara.

«3 punti molto importanti per il nostro obiettivo» commenta Dybala dopo la partita che in questa occasione non lo ha visto in gol bissando l’exploit di 12 mesi fa. Gli fa eco il compagno di difesa Mattia De Sciglio che sottolinea le qualità caratteriali della formazione bianconera: «Solo una grande squadra sa reagire in una partita difficile e ribaltare il risultato». Rugani, oggi titolare in difesa prima con Bonucci e poi con il subentrante Chiellini: «Lo sanno i tuoi tifosi, lo sanno i tuoi compagni, ma soprattutto lo sai tu. Se indossi questa maglia non devi mollare mai». Chiellini ruggisce: «Grande vittoria!!! Fino alla fine!!! Avanti così!!!».

