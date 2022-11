Solbakken Roma, lunedì il giorno decisivo. Ma prima serve una cosa

Solbakken Roma, lunedì il giorno decisivo per l’arrivo dell’esterno nella Capitale. Ma bisogna prima risolvere una cosa

Secondo quanto riferito da Il Tempo, nella serata di lunedì Ola Solbakken è atteso in Italia per iniziare la sua avventura con la Roma.

Visite mediche e firme del contratto appaiono ormai dietro l’angolo per il norvegese, per il quale servirà però il nulla osta da parte del Bodo, necessario per permettergli di allenarsi prima dell’arrivo del prossimo gennaio.