Tottenham, Son esulta per la vittoria: «Abbiamo meritato di battere il City»

Anche Lloris si unisce a Son: «Una grande vittoria per noi, speriamo solo che Kane non si sia infortunato»

Son, autore del gol che ha regalato la vittoria al Tottenham contro il Manchester City, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione degli Spurs: «Non abbiamo mai mollato, per tutti i 90′ abbiamo dato il massimo. Abbiamo meritato la vittoria».

Anche il portiere Hugo Lloris si unisce a Son negli elogi al Tottenham: «Siamo contenti, ci aspettavamo che i tifosi ci spingessero. Una grande vittoria per noi. Kane? Speriamo che non sia fatto molto male. Speriamo bene per lui».