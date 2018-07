Il toccante messaggio via Instagram della sorella maggiore di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, in occasione del trasferimento del portoghese dal Real Madrid alla Juventus…

Ore importantissime in cui si fa la storia: Cristiano Ronaldo è a Torino per le visite mediche di rito con la Juventus e la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi quattro anni. Ieri l’ormai ex attaccante del Real Madrid è arrivato in città (un po’ a sorpresa) accompagnato dall’inseparabile compagna, Georgina Rodriguez, dalla madre Maria Dolores, dal figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Junior (di sette anni), oltre che dal fedele procuratore Jorge Mendes, quindi ha alloggiato all’esclusivo Parco La Mandria, di proprietà della famiglia Agnelli. Il clan Ronaldo non era comunque per nulla al completo: mancavano infatti i gemellini Eva Maria e Mateo, avuti dal portoghese tramite una madre surrogata meno di un anno fa, Alana, l’ultima figlia nata dalla relazione con la Rodriguez, ma anche Hugo, Elma e Katia, i fratelli carnali di Ronaldo che spesso lo hanno seguito nel corso delle ultime stagioni in giro per gli stadi del mondo…

Tra questi ultimi di sicuro il nome più conosciuto è quello di Katia Aveiro, 41 anni, sorella maggiore di CR7, cantante, blogger e personaggio noto alle cronache rosa per qualche gossip di troppo (come quello che vide un suo ex spasimante raccontò di averla incontrata intimamente proprio in una delle case a Madrid di Ronaldo a sua insaputa). Tra Katia e Cristiano i rapporti non sono sempre stati distesissimi negli anni passati, ma è stata proprio la Aveiro a dedicare all’asso portoghese in occasione del suo passaggio ufficiale alla Juventus, qualche giorno fa, uno dei messaggi più toccanti tramite il proprio profilo ufficiale su Instagram: «Mio caro fratello, amore caro, mio guerriero, esempio di coraggio ed umiltà, ragazzo benedetto: sono orgogliosa di poter dire di aver vissuto per vederti brillare nel mondo. Ho vissuto per vedere da vicino uno dei migliori esseri umani sulla Terra, sono orgogliosa di poter dire che i miei figli sono i tuoi nipoti, che il sangue che scorre nelle mie vene è lo stesso tuo e che in questa vita ho avuto ed avrò ancora il privilegio di vederti scintillare sempre più. Ne sono sicura, si chiude un ciclo e se ne apre un altro: saremo con te fratello, ogni giorno della tua vita».