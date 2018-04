Sorrentino tra i migliori pararigori in Europa: ipnotizzato pure Mertens – VIDEO

Stefano Sorrentino para un rigore a Dries Mertens e si piazza tra i migliori portieri in Europa (ma secondo dietro a un italiano): le statistiche da Napoli-Chievo

Stefano Sorrentino ha parato un calcio di rigore a Dries Mertens nel pomeriggio di oggi. Il Napoli ha ugualmente vinto contro il Chievo, ma il portiere dei gialloblu è stato mostruoso per tutta la partita. Lo hanno battuto solo due tiri angolati e difficili di Arek Milik e Amadou Diawara, ma per il resto è stato insuperabile. Il rigore parato a Mertens lo proietta tra i migliori portieri in Italia e non solo, anche in Europa sono in pochi ad averne parati così tanti.

Quello di oggi è il terzo rigore bloccato in questa Serie A. Il napoletano Mertens si aggiunge a Kessié del Milan e a Belotti del Torino, Sorrentino ne ha presi tre degli ultimi quattro calciati contro di lui. Emiliano Viviano è il leader indiscusso in Serie A, perché ne ha parati ben quattro. Il portiere della Sampdoria è il primo in Europa, seguito proprio dal clivense e da Sven Ulreich del Bayern Monaco, anche lui fermo a tre.