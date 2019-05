Sorrentino saluta i tifosi: «Dirò sempre grazie Chievo» – FOTO

Stefano Sorrentino saluta tutti i tifosi del Chievo con una dedica sul suo profilo Twitter: «Sempre grato a questo club»

Ultima partita casalinga per il Chievo in Serie A, almeno per questa stagione, grande delusione per Stefano Sorrentino, portiere clivense che ha voluto lanciare un chiaro messaggio attraverso il proprio account social.

Queste le sue parole su Twitter: «Mi sarebbe piaciuto indossare questi guanti domani. Salutare i tifosi, i compagni. 271 presenze con questa maglia. Mi sarei immaginato un finale diverso. Un finale con ‘Gli occhi della Tigre’. Ma oltre gli uomini, c’è la maglia. Per questo dico e dirò sempre: GRAZIE CHIEVO!». L’ex portiere del Palermo, per decisione di Di Carlo, non scenderà in campo come nelle ultime giornate.