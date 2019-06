Sorrentino Toro, il portiere del Chievo tornerebbe come vice Sirigu

Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, potrebbe chiudere la sua carriera al Toro diventando il vice Sirigu

Secondo l’edizione odierna de La Stampa, Stefano Sorrentino potrebbe ritornare al Torino a 14 anni di distanza. Il portiere del Chievo, è torinese d’adozione e ha tutta la sua famiglia nel capoluogo piemontese.

Non sarebbe dunque un mistero che il portiere vorrebbe chiudere la sua lunghissima carriera al Toro. Non ci sono ancora offerte ufficiali, ma i granata starebbero pensando a lui per il ricoprire il ruolo di vice Sirigu considerando anche il mancato rinnovo di Salvador Ichazo.