Sorteggio terzo turno Champions League: spuntano PAOK-Ajax e Krasnodar-Porto

Nel terzo turno dei preliminari di Champions League entrano in scena anche il Porto e l’Ajax, affronteranno rispettivamente Krasnodar e PAOK

Per alcune big del calcio europeo, la Champions League 2019/2020 sta per iniziare. È stato effettuato oggi il sorteggio per il terzo turno preliminare di Champions League. In questa fase entreranno in gioco Porto e Ajax che nella precedente edizione eliminarono Roma e Juve.

Nel sorteggio di oggi l’Ajax campione d’Olanda è stato abbinato al PAOK, mentre il Porto di Sergio Conceiçao affronterà i russi del Krasnodar che per regolamento non potevano incrociare la Dinamo Kiev.