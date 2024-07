Soulé Juve, Thiago Motta SVELA quello che sarà il suo FUTURO. Addio o permanenza in bianconero?

Soulé Juve, Thiago Motta SVELA quello che sarà il suo futuro. ADDIO? Soltanto se dovessero sborsare QUELLA CIFRA

Thiago Motta non sarebbe assolutamente dispiaciuto nel trattenere Soulé: pedina ritenuta importante per i bianconeri in vista del nuovo ciclo. Il tecnico bianconero, come svelato da Tuttosport, potrebbe ancora cambiare il futuro del talento della Juve.

Tuttavia, c’è anche la consapevolezza che a certe cifre Soulé sarà sacrificato dai bianconeri. Il Leicester è in forte pressing e c’è anche la Roma: a più di 30 milioni arriverà il via libera della Juventus alla cessione.