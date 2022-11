Spagna, Azpilicueta: «Siamo una delle poche nazionali che giocano sempre alla stemma maniera»

Cesar Azpilicueta, difensore della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista dei Mondiali in Qatar

PAROLE – «Le prime partecipazioni sono state come un sogno, ora abbiamo una squadra giovane. La differenza rispetto agli altri Mondiali è che della squadra dei campioni del mondo e d’Europa è rimasto solo Busquets. Per questo dobbiamo rimanere uniti e noi più esperti dovremo dare cose diverse, in più, rispetto a chi come Gavi ad esempio ha 18-19 anni. Luis Enrique? Il mister è sempre lo stesso, ci trasmette grande fiducia nella sua idea di gioco. Siamo una delle poche nazionali che giocano sempre alla stemma maniera, succeda quel che succeda. E poi cerca sempre di aiutare e proteggere il gruppo».