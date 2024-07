Spagna, Pedri esulta: «La partita più difficile, ma anche la più bella. ORA PIÙ CHE MAI...»

Giornata di festa per Pedri e per tutta la Spagna. Le Furie Rosse di De La Fuente sono in finale di Euro 2024 e ora aspettano la vincitrice dell’altra semifinale, Inghilterra-Olanda, per scoprire la finalista. Ecco le parole del giocatore del Barcellona su X.

FINALE – «Buongiorno! Questo è pazzesco. Resta la partita più difficile e anche la più bella… Ora più che mai continuiamo a sognare insieme! Berlino, siamo tornati!»