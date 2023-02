Spagna, i club della Liga (escluso il Real Madrid) chiedono chiarezza al Barcellona

I club della Liga e della Segunda Division, Real Madrid escluso, chiedono chiarimenti al Barcellona per la vicenda arbitri

Con un lungo comunicato sul sito de La Liga 40 delle 42 squadre di prima e seconda divisione hanno chiesto chiarimenti per la vicenda sugli arbitri che vede il Barcellona protagonista. Un comunicato richiesto quindi da tutti i club, con una sola, pesante, assenza: il Real Madrid. Di seguito le loro parole.

«La Liga sta seguendo la questione molto da vicino e agirà con fermezza nei limiti e nei poteri consentiti dalla legge.

La Commissione delegata della Liga (composta da Atletico Madrid, Levante, Siviglia, Betis, Real Sociedad, Cadice, Getafe, Villarreal, Tenerife, Alaves, Eibar, Las Palmas, Lugo e Huesca) e dopo aver fatto il punto su quanto accaduto nei Consigli di Divisione, nonché sulle informazioni pubblicate dai media, questa Commissione Delegata desidera affermare:

LaLiga ha esposto a tutti i membri della Commissione delegata le diverse azioni che ha svolto e sta svolgendo, tra le quali si segnalano: una lettera alla Procura come annunciato ieri dal presidente; comunicazioni con i dati e le informazioni che LaLiga considera pertinenti a diverse organizzazioni, spagnole ed europee; e altre azioni che in questo momento LaLiga ritiene di non dover rendere pubbliche per non pregiudicare le indagini.

Ieri, durante la Riunione di Divisione, la maggior parte dei Club de LaLiga ha espresso profonda preoccupazione per questo caso, che ritengono estremamente grave, per il quale la proposta di una comunicazione congiunta ha ricevuto il sostegno unanime di tutti i Club de LaLiga SmartBank e di tutti i club de LaLiga Santander ad eccezione di due, che si sono opposti a questa dichiarazione congiunta per motivi diversi».