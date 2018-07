Spagna, Sanchez Flores o Luis Enrique per il dopo Hierro

Dopo la debacle russa e l’eliminazione da parte dei padroni di casa negli ottavi di finale, per la Roja è ora di pensare al futuro. Quique Sanchez Flores e Luis Enrique favoriti per la panchina spagnola.

Un torneo iniziato male quello della Spagna ai Mondiali 2018 che si stanno giocando in Russia per l’esonero del tecnico Lopetegui il giorno prima dell’esordio sostituito da Hierro che ha preso le redini della squadra ex campione del Mondo e d’Europa. Torneo finito nel peggiore dei modi ieri con gli spagnoli battuti dai padroni di casa della Russia ai rigori negli ottavi di finale. Per la Spagna ora è tempo di voltare pagina partendo dalla guida tecnica.

E’ già partito il toto-allenatore per la successione di Hierro con due nomi che hanno preso le prime pagine dei giornali spagnoli. Secondo As, il favorito è Quique Sanchez Flores, ma diverse chance le ha anche Luis Enrique.

Quique Sanchez Flores è attualmente senza contratto dopo l’esonero ad aprile da parte dell’Espanyol e viene considerato uno dei favoriti grazie all’esperienza acquisita sia in Spagna che a livello internazionale dove ha allenato i portoghesi del Benfica, gli inglesi del Watford e anche negli Emirati. Il tecnico ha le capacità di invertire il trend negativo della selezione spagnola portando cambiamenti di cui al momento la Nazionale ha bisogno.

Altro nome forte per la panchina della Spagna è Luis Enrique, ex tecnico del Barcellona, che in passato aveva già mostrato interesse per la panchina della nazionale spagnola.

Altri possibili candidati, ma al momento indietro nella corsa alla panchina della Spagna, sono l’ex giocatore del Real Madrid Michel, Paco Jemez e Quique Setien. Anche allenatori come Rafa Benitez, Umai Emery e Marcelino potrebbero essere presi in considerazione, ma sono attualmente sotto contratto con le rispettive squadre, cosi come Roberto Martinez, attuale commissario tecnico del Belgio.