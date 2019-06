Spagna Under 21: Ceballos fa una gara maestosa al Dall’Ara

Anche se non è bastata alla Spagna Under 21, la prestazione di Ceballos è stata eccezionale. E i numeri lo dimostrano

La Spagna Under 21 ha iniziato l’Europeo con una sanguinosa sconfitta, nonostante una grande mezz’ora iniziale che pareva aver messo la gara in discesa. Tra i leader degli iberici si è distinto Ceballos, non solo per la bellissima rete.

Il giocatore del Real Madrid ha effettuato ben 50 passaggi ed è il primatista del match per dribbling riusciti, ben 5. Il suo fraseggio e costante movimento hanno messo in difficoltà gli avversari, con continui interscambi di posizione coi compagni.