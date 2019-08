Spal, accordo sempre più lontano con il Chievo per Stepinski

La Spal continua a cercare Mariusz Stepinski. L’attaccante del Chievo Verona è il primo obiettivo ma non c’è intesa

La Spal non molla la presta per Mariusz Stepinski. Il centravanti del Chievo Verona rimane il principale obiettivo per rinforzare l’attacco di mister Semplici ma la trattativa con i clivensi non è semplice.

Secondo Brescia Oggi, il giocatore, che ha un contratto con il Chievo fino al 2021, si allontana dalla Spal. Il Chievo ha chiesto più soldi agli estensi per lasciar partire il giocatore. Gli spallini riflettono.