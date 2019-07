L’ex attaccante della Spal, Mirco Antenucci, si è sfogato contro la vecchia dirigenza sui social dopo il passaggio al Bari – FOTO

L’ex attaccante della Spal, Mirco Antenucci, è stato ufficializzato quest’oggi dal Bari. Il centravanti, dopo tre stagioni con i biancazzurri, si è sfogato sul proprio profilo Instagram con le seguenti parole: «Avevo espresso il desiderio di voler chiudere la mia carriera con questa maglia. Avevo dichiarato che non avrei voluto indossarne un’altra diversa».

«Era quello che sentivo e che volevo. Ma così non sarà. Qualcuno non ha voluto la stessa cosa, lo stesso epilogo di una storia bellissima, e mi ha fatto capire che non rientravo più nel progetto. Nel calcio non c’è sempre riconoscenza e per il bene della SPAL mi sono fatto da parte. Mai avrei pensato ci potesse essere un addio ma così è stato».