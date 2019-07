La Spal ha blindato il cartellino di Davide Mazzocco del Padova: il giocatore verrà però girato in prestito

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Spal avrebbe blindato per tre anni il centrocampista classe 1995, Davide Mazzocco.

Il calciatore l’anno scorso era a Padova, ma ora avrebbe firmato un contratto triennale con la società di Ferrara. Tuttavia, Mazzocco non vedrà la Serie A l’anno prossimo. Per lui si prospetta infatti un prestito in Serie B, tra le fila del Pordenone.