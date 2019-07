Mohamed Fares al Torino in cambio del ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal? Contatti in corso tra le due società

La Spal lavora per il ritorno di Kevin Bonifazi. Contatti in corso con il Torino e secondo Tuttomercatoweb non è da escludere l’inserimento a sorpresa di una contropartita.

Le parti potrebbero allestire uno scambio tra Bonifazi e Fares. Bisognerà trovare però un accordo sulle valutazioni con il laterale mancino che avrebbe un valore vicino ai 20 milioni di euro.