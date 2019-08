Spal, Colombarini: «Mercato? Manca ancora qualcosa»

La Spal ha perso all’esordio contro l’Atalanta. Simone Colombarini, patron del club, ha parlato del mercato

Simone Colombarini, patron della Spal, ha fatto il punto della situazione in casa estense: «Vagnati sa benissimo come muoversi e farà le sue mosse per rinforzare ulteriormente questa rosa».

Prosegue Colombarini: «Anche se a mio parere siamo già competitivi per centrare il nostro obiettivo stagionale, cioè la salvezza. – si legge su Lo Spallino – Siamo ben consapevoli che tutte le nostre avversarie si sono rinforzate, chi più chi meno, ma la stagione sarà molto lunga e ritengo la rosa attuale attrezzata per combattere fino all’ultimo».