Spal, Di Francesco si presenta: «Ambiente ideale, sono a disposizione di Semplici»

Giornata di presentazione in casa Spal: Federico Di Francesco ha incontrato i giornalisti in sala stampa. Le sue parole

A Ferrara è il giorno di Federico Di Francesco. Il neo acquisto della SPAL, dopo l’esperienza al Sassuolo, è volato alla corte di Semplici e oggi ha risposto alla domande dei giornalisti presenti. Le sue parole

SPAL – «Per me, Ferrara è una società che ha storia, una piazza che vive di calcio e ci saranno tutti i presupposti per fare bene. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni. Ho visto da subito un ambiente familiare, mi è piaciuto molto. Qui ho notato un ambiente forte e coeso, con ragazzi di valore. Subito mi hanno messo tutti a mio agio. Sono pronto per questa nuova avventura»

RUOLO – «Nel 3-5-2 a destra, alcune volte mi è capitato in carriera di giocarci. Forse non ho avuto la possibilità di crescere in questa posizione, ma applicandomi e migliorando anche la fase difensiva penso sarà un ruolo che potrò fare. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni per fare quello che serve alla squadra»

SASSUOLO – «Ho avuto un problemino fisico a gennaio che mi ha tenuto fuori e c’è da dire che chi ha giocato al posto mio ha fatto sicuramente bene. Mister De Zerbi è sempre stato onesto con me. Certo, è stato un anno complicato però dal punto di vista dell’atteggiamento e del modo di affrontare gli allenamenti mi sento migliorato e sono carico per questa sfida»