Spal-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del primo anticipo della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

La sfida Spal-Empoli, in programma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, aprirà la 14ª giornata di Serie A. Le due società si sfideranno nell’anticipo delle 15 e proveranno a far punti con l’obiettivo in comune di allontanare il più possibile la zona retrocessione che per i padroni di casa dista 2 punti, mentre per il club toscano solo 1. Un vero e proprio scontro salvezza che potrebbe risultare decisivo al termine della stagione

La gara è stata affidata al direttore di gara Paolo Silvio Mazzoleni della sezione arbitrale di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Tonolini e Paganessi e dal quarto ufficiale Luca Pairetto. Al Var sono stati designati Manganiello e Mondin. Ecco gli highlights di Spal-Empoli:

SPAL-EMPOLI 1-0 – Pasquale Schiattarella crossa in area su calcio d’angolo, trovando Jasmin Kurtic che stacca più in alto della difesa e gonfia la rete con un’incornata.

SPAL-EMPOLI 1-1 – Rade Krunic libera con un gran filtrante Francesco Caputo che si coordina per il tiro e piazza il pallone rasoterra centralmente.

SPAL-EMPOLI 1-2 – Rade Krunic riceve un passaggio e decide di tirare da 25 metri. Il tiro è perfetto! Il pallone aggira il portiere e termina in rete alla destra