Spal, entusiasmo alle stelle: 1.500 tifosi a Udine per inseguire il 10° posto

Spal, entusiasmo alle stelle per un finale di stagione con il botto: 1.500 tifosi in trasferta ad Udine per inseguire il 10° posto

Un finale di stagione oltre ogni più rosea aspettativa. Dove l’obiettivo da inseguire fino all’ultima giornata non è quello dell’agognata salvezza, bensì quello molto più lussuoso del decimo posto. Parte sinistra della classifica, insomma, nel mirino in casa Spal.

Un traguardo inatteso semplicemente fino ad un paio di mesi fa, prima di un rush finale da parte del gruppo di Semplici davvero impressionante. Ed esaltante per i tifosi ferraresi, che – nel penultimo turno di campionato – seguiranno in 1.500 la squadra fino ad Udine. Per ringraziarla e per continuare a sognare di chiudere tra le migliori dieci.