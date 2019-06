Spal, ecco chi è Igor: il difensore che ha scoperto la Red Bull

Spal, ecco da dove arriva Igor: il difensore brasiliano cresciuto in Austria e scovato dalla Red Bull

Igor Julio dos Santos de Paulo (o semplicemente Igor) sarà il nuovo difensore centrale della Spal (qui i dettagli). Gli estensi, costretti a rinunciare a Bonifazi (contro-riscattato dal Toro) puntano su una scommessa made in Red Bull, Igor, classe 1998, che potrebbe raccoglierne l’eredità.

Igor è infatti cresciuto nel Red Bull Brasil, club che milita nella Serie D brasiliana di proprietà dell’azienda della celebre bevanda energetica. Le sue prestazioni in Brasile convincono la Red Bull al trasferimento in Europa. Nel 2017 atterra in Austria, nelle giovanili del RB Salisburgo, con cui vince anche la Youth League e le sporadiche presenze in prima squadra gli permettono di vantare anche il titolo di campione d’Austria. Nelle successive due stagioni, si fa le ossa in prestito al Wolfsberger (17/18) e all’Austria Vienna (18/19) di cui diventa titolare inamovibile.