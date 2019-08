Spal, in Coppa Italia si gioca al Mazza: la Prefettura dice sì

La gara di Coppa Italia della Spal contro il Feralpisalò si giocherà al Mazza. Lo stadio è infatti agibile e la Prefettura ha dato l’ok

Nuovo capitolo per lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Dopo il dissequestro di sabato scorso, la Prefettura e in particolare la Commissione per la sicurezza ha dato l’ok affinché la gara di Coppa Italia contro il Feralpisalò si giochi nell’impianto. La sfida, in programma domenica alle ore 20.45, sarà disputata dagli estensi nel loro stadio.

«Abbiamo partecipato alla riunione della Commissione per la sicurezza e prendiamo atto con molta soddisfazione che, dopo il dissequestro, lo stadio è sicuro. Oggi stesso il Comune ha rilasciato l’ulteriore e necessaria autorizzazione inerente lo stadio che ne consente l’uso e quindi dà via libera alle partite» ha dichiarato Andrea Maggi, assessore comunale.