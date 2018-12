Infortunio Missiroli, tegola Spal: problema alla coscia

Infortunio Missiroli, brutte notizie per la Spal: il centrocampista è alle prese con un problema alla coscia, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Missiroli, tegola per la Spal in vista della sfida contro il Napoli: centrocampista a rischio forfait per la trasferta del San Paolo. L’ex Reggina e Sassuolo ha rimediato un trauma contusivo alla coscia sinistra ed è in dubbio: le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.

Faro del centrocampista di Leonardo Semplici, Missiroli ha raccolto 16 presenze in questa prima parte di stagione e la sua assenza contro i partenopei sarebbe un duro colpo per i biancazzurri: la mezzala è stata tra i migliori in campo contro il Chievo nell’ultimo turno.