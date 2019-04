SPAL-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, i biancazzurri di Leonardo Semplici ospitano la squadra di Massimiliano Allegri. SPAL quintultima in classifica con 32 punti e reduce dalla sconfitta di Cagliari; Juventus capolista con 84 punti e proveniente dal pareggio in Champions League in casa dell’Ajax. Nella gara d’andata, vittoria bianconera a Torino per 2-0 con le reti di Ronaldo e Mandzukic. Adesso è di nuovo SPAL contro Juventus: biancazzurri per trovare punti salvezza, bianconeri a un solo punto dallo scudetto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

SPAL-JUVENTUS 0-1 – Sempre Kean! L’attaccante bianconero del 2000 segna letteralmente in tutti i modi: questa volta basta una semplice deviazione su conclusione dal limite di Cancelo!