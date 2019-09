Spal, la ricerca continua: i ferraresi, dopo due giornate di campionato, sono ancora senza main sponsor sulle divise

Spal, la ricerca continua. Perché, concluso il rapporto con Tassi Group al termine della scorsa stagione, il club ferrarese è ancora in cerca di un nuovo main sponsor per il campionato in corso. Le maglie degli estensi sono ancora “pulite”, le casse societarie ne soffrono.

La Spal, infatti, chiede un milione di euro per apporre il proprio marchio sulle casacche dei giocatori. La ricerca continua, appunto, con eventuali investitori che al momento non si sono ancora fatti avanti.