SPAL-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio 'Mazza' di Ferrara, la squadra di Leonardo Semplici riceve i biancocelesti di Simone Inzaghi. Ferraresi quintultimi con 29 punti e reduci dal successo di Frosinone; Lazio (48) quinta e proveniente dalla vittoria sul campo dell'Inter. Nella sfida d'andata, la Lazio ebbe la meglio all'Olimpico col risultato di 4-1. Adesso è di nuovo SPAL contro Lazio: ferraresi per alimentare l'obiettivo salvezza, romani per avvicinare il quarto posto.