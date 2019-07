Spal, trattativa con il Cagliari per Marko Pajac: la situazione

Calciomercato Spal, trattativa con il Cagliari per Marko Pajac che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli

Dopo aver ceduto Lazzari alla Lazio, la Spal lavora in entrata per trovare un sostituto all’altezza per Semplici. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti negli studi di Sky Sport, gli estensi starebbero lavorando per Marko Pajac di proprietà del Cagliari, ma nell’ultima stagione in prestito all’Empoli.

Il croato classe 1993 è un terzino sinistro che tuttavia in passato ha giocato anche sulla corsia di destra. Le due parti si stanno parlando con i sardi che in caso non riuscirrero ad ri-ottenere il prestito di Luca Pellegrini, potrebbero decidere di puntare su Pajac.