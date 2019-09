Spal, Mattioli mette pressione a Semplici: «Servono soluzioni»

Spal, il presidente Mattioli mette pressione al tecnico Semplici: «Voglio una squadra diversa, servono soluzioni»

La Spal di Semplici, nella sua versione 2019/2020, non convince. Non convince soprattutto il suo presidente Mattioli, che mette pressione al tecnico Semplici: «Voglio una squadra diversa rispetto a quella vista finora. Sta a lui trovare le soluzioni giuste».

Per la Spal, soprattutto, undici reti incassate in appena cinque gare di campionato, come evidenza La Nuova Ferrara. Per una media di 2,2 gol subiti a partita. Quella biancazzurra è così la peggior difesa della Serie A al pari di quelle di Lecce e Sampdoria.