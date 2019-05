Dopo la vittoria di Verona, il presidente della Spal, Mattioli, ha parlato del futuro di Semplici e di Lazzari

Nel post-partita di Chievo–Spal, i due protagonisti di queste 4 annate dei ferraresi, il presidente Mattioli e l’allenatore, Leonardo Semplici, sono stati intervistati ai microfoni di Sky Sport. Il Presidente ha commentato l’annata, che deve però ancora concludersi con partite importanti tra cui Napoli Milan, e ha parlato del futuro sia di Semplici che di Lazzari.

Ecco le sue parole: «Siamo preoccupati perché ripetere un’annata come questa non sarà facile ma stiamo già lavorando per il futuro. Ora abbiamo 3 gare importante, due in casa contro Napoli e Milan. E mi aspetto due grandi gare, di quelle che passano alla storia, per dare altre gioie ai nostri tifosi. Semplici? Non c’è alcun problema a continuare con lui, ha un contratto. La chiamo una ‘famiglia sportiva’ perché insieme stiamo tutti bene. Sarà difficile ripetere un’annata così ma ci impegneremo».

«Lazzari? Nessuno ce l’ha chiesto ancora, vedremo cosa succederà. E’ chiaro che se arriva una squadra importante per lui, che l’ho preso quando aveva 18 anni, vedrò perché non è che posso fermare io la carriera di uno dei miei ragazzi. A Ferrara si vive un’atmosfera particolare e c’è un’alchimia particolare con la città. Si fa tutto insieme. Spero che continueremo a fare ciò che facciamo da 6 anni. Le ho viste tutte, quest’anno è il 31esimo anno che sono presidente. Ho fatto tutte le categorie, io sono ferrarese e ci tengo tantissimo. Il nostro budget è tra i più piccoli della A ma spero che con l’affiatamento possiamo continuare a fare belle cose».