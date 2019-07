Calciomercato Spal, dal Padova arriva il centrocampista Davide Mazzocco: ma verrà girato in prestito. Ecco dove

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Spal avrebbe chiuso per il centrocampista Davide Mazzocco. Il classe 1995 verrà acquistato definitivamente dal Padova, per poi essere girato in prestito al Pordenone.

Il comunicato ufficiale dei neroverdi: «Arriva dalla Spal con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con diritto di riscatto a favore del Pordenone)».