SPAL-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, i biancazzurri di Leonardo Semplici sfidano la squadra guidata da Carlo Ancelotti. SPAL a metà classifica con 42 punti e reduce dalla vittoria sul campo del Chievo che è valsa la salvezza aritmetica; Napoli (73) secondo e proveniente dalla vittoria interna sul Cagliari. Nella partita d’andata, vittoria azzurra al ‘San Paolo’ per 1-0 con una rete di Albiol. Adesso le due squadre tornano ad affrontarsi: in palio tre punti per l’orgoglio. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.