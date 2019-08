Spal, parla Vagnati: «Fares e Petagna? Vogliamo tenerli a tutti i costi»

Il direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati, ha parlato dei movimenti in entrata e in uscita del mercato estense. Le sue parole

Nelle ultime ore si erano diffuse a macchia d’olio le voci che vedevano Fares in uscita dalla SPAL con possibile destinazione Inter o Atalanta. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Davide Vagnati, direttore sportivo spallino, a margine della conferenza stampa di Di Francesco.

FARES E PETAGNA – «Al momento siamo tranquilli sul fatto che rimarranno con noi. Non abbiamo ricevuto delle proposte soddisfacenti. L’obiettivo numero uno è cercare di mantenere la categoria e il fatto che fino a questo momento siamo stati bravi a non cedere alle tentazioni, dimostrando solidità, è cosa buona. Nel mercato però può succedere di tutto. Sia Momo che Andrea sono giocatori importanti e faremo di tutto per tenerli con noi».

TOMOVIC E LERIS – «Ne stiamo parlando e stiamo valutando le situazioni. Ognuno cerca di fare il meglio per la propria società. Stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il giusto compromesso, tenendo di vista sempre il nostro budget. L’interesse per i due giocatori c’è e anche ora lo confermo”»