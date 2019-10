Spal Parma: sugli spalti spunta Ballardini

Sugli spalti del Paolo Mazza di Ferrara per Spal Parma spunta Davide Ballardini: semplice spettatore o c’è di più

Spal-Parma ha dato il via alla settima giornata di Serie A. Le due formazioni arrivavano alla sfida con due umori opposti: i ducali reduci da due vittorie consecutive, gli estensi con cinque partite perse su sei.

Forse anche per questo motivo non stupisce la presenza sugli spalti del Paolo Mazza di Davide Ballardini ex allenatore, tra le altre, del Genoa. Possibile che il presidente Mattioli abbia pensato a Ballardini in caso di esonero di Leonardo Semplice.