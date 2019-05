Spal, Andrea Petagna da uomo-assist a goleador decisivo: ora il riscatto

Andrea Petagna protagonista della salvezza della Spal: l’ex Atalanta è diventato anche goleador. Ora serve il riscatto fissato a 12 milioni

Andrea Petagna, “quello che non segna mai”, quest’anno si è preso una grossa rivincita a Ferrara con la Spal. L’ex punta centrale dell’Atalanta è il più giovane U25 italiano nella classifica marcatori con 16 gol realizzati in 35 presenze. Numeri impressionanti se paragonati a quelli della sua passata esperienza bergamasca: in due stagioni segnò solo 9 gol in 63 presenze.

Ma emerge un dato curioso in questa stagione, con gli estensi Petagna non è ancora riuscito a servire nessun assist vincente ai compagni. Un dato piuttosto anomalo per uno che nei due anni atalantini ne aveva serviti ben 16. Ora, dopo una grande stagione la Spal dovrà esercitare il diritto di riscatto (fissato a 12 milioni) e poi del futuro una sola cosa è certa: la Nazionale.