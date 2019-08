Spal, presidente Colombarini: «Squadra all’altezza per conquistare la salvezza»

Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha parlato della sua squadra all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta

«Il direttore sportivo Vagnati sa benissimo come muoversi e farà le sue mosse per rinforzare ulteriormente questa rosa, anche se a mio parere siamo già competitivi per centrare il nostro obiettivo stagionale, cioè la salvezza. Siamo ben consapevoli che tutte le nostre avversarie si sono rinforzate, chi più chi meno, ma la stagione sarà molto lunga e ritengo la rosa attuale attrezzata per combattere fino all’ultimo».